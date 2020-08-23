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عزة مصطفى في رسالة لـ مؤمن زكريا: "بحبك وبدعمك"

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محمد عزالدين
09:24 م | الأحد 23 أغسطس 2020
الإعلامية عزة مصطفى

الإعلامية عزة مصطفى

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى عن نجم الأهلي مؤمن زكريا الذي يتعرض لأزمة صحية حاليا، قائلة: "بحبك يا مؤمن وبدعمك".

وتابعت خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حملة دعم لمؤمن زكريا من كل اللاعبين والمدربين، مؤكدة أن هذا ظهر واضحًا في مبارة القمة 120.

وأشارت إلى أن لاعب الزمالك مصطفى محمد، وجه رسالة دعم لمؤمن زكريا عقب إحرازه الهدف الثاني للزمالك، في شباك المارد الأحمر.

وتابعت أن دعم مؤمن زكريا يمثل الجانب المضيء في السوشيال ميديا، موضحة أن أحمد عز دعم مؤمن زكريا خلال عرض مسرحية علاء الدين التي يخرجها مجدي الهواري.

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