وزير القوى العاملة يعلن عن وظائف بالمشروعات القومية برواتب 7 آلاف جنيه

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مبادرة إعانة العمالة غير المنتظمة، التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرفها تم الانتهاء منها، ووصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه على 3 دفعات، موضحًا أن إجمالي العمالة غير المنتظمة بلغ مليون و600 ألف و216 عاملًا، بشكل متنوع منهم جزء تابع لقطاع المقاولات وآخر تابع للزراعة وقطاع المناجم والمحاجر وغيرها.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالنظر بشكل مختلف ورعاية العمالة غير المنتظمة، ووضع آليات جديدة لها بالاشتراك مع وزارات المالية، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والصناعة، والري، والزراعة، والتنمية المحلية، لعمل منظومة كاملة وشاملة لقاعدة البيانات.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي العمالة غير المنتظمة اهتمامًا كبيرًا، وبالتالي تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة، مشيرًا إلى أنه لن يستثنى أي فئة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الحصول على إعانة للتعويض من الضرر، وعودة جميع كل المصريين المالكين لإقامات وفيزا إلى عملهم في الخارج بمجرد فتح المطارات.

وأوضح أنه تم توفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج بشكل نهائي في المشروعات القومية، ومطلوب وظائف في جميع التخصصات تصل رواتبها إلى 7 آلاف جنيه بحد أقصى.