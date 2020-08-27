تطعيم 584 طفلا ضد شلل الأطفال في حملة صحية جنوب البحر الأحمر

أعلنت صحة البحر الأحمر، عن تطعيم 584 طفلا ضد مرض شلل الأطفال جنوب البحر الأحمر، استكمالا للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ووجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، 10 فرق وقائية برئاسة الدكتورة نرمين ناجي، مدير الطب الوقائي، لتطعيم الأطفال بمناطق "رأس حدربه وحلايب وأبو رماد وادلديت والعالى وعزبه الشيخ ومرسى حميرة".

وقال "مرعي"، في تصريح صحفي، لـ "الوطن"، إن الحملة تأتي استكمالا لحملة تطعيم شلل الاطفال العضلى المسمى بالسولك للمواليد من شهر 1-1-2016 وحتى 22-3-2018، بمدينتى الشلاتين وحلايب وأبو رماد، وذلك لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات.