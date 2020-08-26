بالصور.. مساجد البحر الأحمر تستعد لأداء أول صلاة جمعة بعد كورونا

كشفت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن استعدادات مساجد مدن المحافظة، لأداء أول صلاة جمعة، بناء على قرار رئيس الوزراء، طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر منذ جائحة كورونا.

واكد مسؤلو أوقاف البحر الأحمر، استعداد مساجد المحافظة على استقبال أول صلاة جمعة، بعد غياب عدة شهور، بسبب جائحة كورونا، والتأكيد على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية وغلق دورات المياه، والحفاظ على التباعد والمسافات الآمنة، وأن الخطبة مداها عشر دقائق فقط، وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

وأعلن مجلس إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة، الانتهاء من تغيير سجاد المسجد بالكامل، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المسجد، بالتنسيق مع أوقاف ومحافظة البحر الأحمر، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزارء بتأدية صلاة الجمعة القادمة، بالمساجد الكبرى طبقا للضوابط، والاشتراطات الصحية.

واوضح محمد وهيب رئيس مجلس إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة، بأنه تم شراء 1500 متر من أفخر وأغلى أنواع السجاد، وتم تغيير السجاد بالكامل، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المسجد بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر، مؤكدا أن الجميع على أتم الاستعداد لاستقبال أول صلاة جمعة بعد كورونا، مع التأكيد على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي بين المصلين، وغلق تام لدورات المياه، وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية، التي من المقرر أن يحضرها محافظ البحر الأحمر، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ويعتبر مسجد الميناء الكبير، هو أشهر وأكبر مساجد البحر الأحمر، ومن أكبر المساجد في مصر، وافتتح عام 2012، وأقيم على مساحة 8 آلاف متر، بتكلفة 20 مليون جنيه، ويقع على البحر مباشرة، ويتسع لنحو 10 آلاف مصل، ويضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع، و25 قبة، وقاعة للمناسبات، وأخرى للمحاضرات، ومركز ثقافي إسلامي يشرح الدين الإسلامي، بثلاث لغات أجنبية مختلفة، كما يحوي مكتبة بها كتب، وأسطوانات تشرح الدين الإسلامي، بأكثر من عشر لغات أجنبية مختلفة.