نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها: مع السلامة يا عشرة العمر

أعلنت الفنانة نيكول سابا وفاة مدير أعمالها وائل المصري، قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على تويتر، معلقة: "بكثير من الحزن و الأسى أنعى صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري".

وأضافت: "أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار، كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير، مع السلامة يا عشرة العمر، الله يرحمك".

يذكر أنّ آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، بطولة تيم حسن، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، وعبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.