طلعت: موقع خدمات مصر الرقمية يقدم خدمات المرور والتموين والتوثيق

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اطلاق موقع خدمات مصر الرقمية والذي يهدف لتقديم خدمات المواطنين بشكل رقمي.

وقال "طلعت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إنه تم الاتفاق على اتاحة مجموعة من الخدمات الحكومية المرقمنة من منصة مصر الرقمية وتشمل 3 حزم رئيسية "التموين والتراخيص والتوثيق وتحريك الدعاوى المدنية بالتعاون مع وزارة العدل".

وأوصح طلعت أنهم اعلنوا عن خطة للتعاون مع وزارة العدل والتنمية المحلية لاتاحة خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد ومكاتب خدمات المواطنين بالاضافة لمكاتب الشهر العقاري لافتًا أن الغرض هو اتاحة هذه الخدمات في كل أنحاء الجمهورية بشكل مميكن خاصة خدمات التوثيق.

وأشار أن المواطن يستطيع تسجيل نفسه في البوابة والدخول بالرقم القومي وكلمة المرور ويمكنه الدخول على كلمة "مركبتي" لمعرفة مواعيد تجديد الترخيص واجراءاته والمخالفات والتظلم منها بشكل الكتروني بالكامل.