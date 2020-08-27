محافظ الدقهلية: تغيير أسماء القرى والشوارع التي تسبب حرج بكل سهولة

أعتبر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن تغيير أسماء القرى والشوارع أصبح أمراً عادياً فى ظل القيادة السياسة وتوجيهات الحكومة بضرورة التيسير على المواطنين والعمل على إسعادهم وتلبية مطالبه.

وقال مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، إن تغيير أسم أحد قرى المحافظة إلى "عزبة دار السلام"، جاء وفقاً لأهالى العزبة، بعدما تعرضوا لتنمر شديد عبر السوشيال ميديا بسبب الأسم القديم.

وأضاف "مختار"، أنه فى حال وجود أسم "مش ظريف" أو له مدلول يحمل أمر غير جيد، يترتب عليه تأثير سلبى نفسى على المواطنين، على الأهالى التقدم بطلب لتغيير الأسم، مشدداَ على أن الأمر يتم بكل سهولة ويسر الآن، :"يا رب نكون سبب فى إسعاد الناس".

من جانبه قال بسام أحمد محمود، خلال مداخلة هاتفية، مشتركة، إن أهالى القرية تعرضوا إلى تنمر شديد من رواد السوشيال ميديا وبخاصة على سيدات القرية، بسبب أسم القرية، التى كان أسمها "الدق"، وتحولت الآن إلى "عزبة دار السلام"، موجهاً الشكر للمحافظ وكافة المسئولين الذين ساعدوا أهالى القرية على التخلص من الأسم القديم.