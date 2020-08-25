الأورمان: إجراء 2807 عمليات قلب مفتوح وقسطرة في الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان إجراء 2807 عمليات جراحية وقسطرة علاجية بالمجان لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الدقهلية، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، إن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تنفذه الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين.

يأتي ذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج، والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.

وأضاف فؤاد، أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة، في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز محافظة الدقهلية وهي "ميت غمر - أجا - السسنبلاوين - المنصورة - طلخا - نبروه - بلقاس - شربين - محله دمنة - دكرنس - منية النصر - الكردي - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية - تمي الأمديد - مركز بني عبيد".

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تستقبل جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية بالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة.

وذكر أن الجمعية أجرت حتى الآن 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، بجميع المحافظات بالمجان.