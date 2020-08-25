مواعيد البرنامج الزمني للقوافل الطبية خلال سبتمبر في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن خطة القوافل العلاجية لشهر سبتمبر 2020 حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكل المناطق.

وقال مكي، في صحفي، إن مديرية الصحة بالدقهلية وضعت خطة القوافل بمعدل نحو 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة، وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل "بلقاس، جمصة، ميت غمر، المنصورة" وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها.

وأضاف أن خطة شهر سبتمبر تشمل تنفيذ القوافل في قرية أبو نور الدين مركز جمصة يومي 31/8، 1/9، وقرية القيطون مركز ميت غمر يومي 7،8 ، وقرية موسى العربي مركز بلقاس يومي 11،12، وقرية الأمل مركز بلقاس يومي 14،15، وقرية الخليج مركز المنصورة يومي 21،22، وقرية الرحمانية مركز ميت غمر يومي 28،29.

وأكد مكي أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية، وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، متمنيا للجميع الصحة والسلامة.