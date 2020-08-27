جولة في موقع خدمات مصر الرقمية.. "تموين وتوثيق ومركبات ومحاكم ورخص"

أعلنت وزارة الاتصالات عن الإطلاق التجريبي لموقع خدمات مصر الرقمية، والذي سيقدم 70 خدمة رقمية للمواطنين بحسب تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

"الوطن"، قامت بجولة في موقع "خدمات مصر الرقمية"، حيث يقدم الموقع خدمات تحت عنوان (أنجز معاملاتك الحكومية من مكان واحد وفّر وقتك واستفد من خدمات مصر الرقمية فى دقائق معدودة) كما يلي:

خدمات خاصة بقطاع التموين

-إصدار بطاقة تموين جديدة

-إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.

-إصدار بدل تالف لبطاقة تموين.

-تفعيل بطاقة تموين.

-فصل اجتماعى.

-ضم أفراد أسرتى.

-نقل من محافظة إلى أخرى.

خدمات خاصة بقطاع التوثيق

-استعلام عن سريان محرر مُميكن.

-تحرير توكيل عام قضايا.

-تحرير توكيل عام رسمى.

-تحرير توكيل رسمى شامل (بنوك - عام).

-تحرير توكيل فى الأمور الزوجية.

-تحرير إقرار بالشطب.

-تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

-تحرير إقرار رسمى.

-تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

-اكتب محررك.

الخدمات الخاصة بالمركبات:

-تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات (يُمكنك تقديم تَظلُّم مخالفات مركبة).

-سداد المخالفات (يُمكنك سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم).

-‫تجديد ‬رخصة‬ مركبة (يُمكنك تجديد رخصة مركبة).

-بدل فاقد رخصة مركبة (يُمكنك إصدار بدل فاقد).

-رخصة مركبة بدل تالف رخصة مركبة (يُمكنك إصدار بدل تالف رخصة مركبة).

-تحرير توثيق عقد بيع مركبة (يُمكنك إصدار عقد بيع مركبة).

-تحرير توكيل بيع مركبة (يُمكنك تحرير توكيل مركبة).

-تحرير توكيل إدارة مركبة (يُمكنك تحرير توكيل إدارة مركبة).

-استعلام عن مخالفات رخصة مركبة (يُمكنك الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة).

-التأكد من صحة بيانات مركبة (يُمكنك التأكد من صحة بيانات مركبة بإدارة المرور).

خدمات الخاصة بقطاع المحاكم:

-إقامة دعوى مدنية تسجيل محامى.

خدمات خاصة بـ رخصى:

-استعلام عن مخالفات رخص القيادة (يُمكنك الاستعلام عن مخالفات رخص قيادة).

-تظلُّم على مخالفات رخص القيادة (يُمكنك تقديم تَظلُم مخالفات رخص قيادة).

-سداد مخالفات رخص القيادة (يُمكنك سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم).

-إصدار بدل تالف رخصة قيادة (يُمكنك إصدار بدل تالف رخصة قيادة).

-إصدار بدل فاقد رخصة قيادة (يُمكنك إصدار بدل فاقد رخصة قيادة).