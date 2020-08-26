لاشين: لم نرصد إصابات بكورونا بين قضاة أو ناخبين خلال انتخابات الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تُعد دائمة مستقلة لا سلطان عليها من أى جهة تنفيذية فى الدولة، ومنوط بها إدارة الانتخابات والإشراف عليها و تنفيذ كافة النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بذلك، موضحًا أن هناك 18 ألف قاضى و120 ألف موظف شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ، وكافة من أدلوا بأصواتهم، لم يصاب أى منهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن وسائل الإعلام الدولية والمحلية أشادت بالإجراءات التنظيمية والطبية والاحترازية والوقائية، وهذا يُعد جهد كبير قامت به الهيئة لحماية الناخبين، كما أن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى وهو أكدت عليه الهيئة فى كافة وسائل الإعلام، وطالبنا من المواطنين عدم التقاعس.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرامة التخلف عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر، أمر تقديري من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيه، و"من الممكن أن يبدأ من 10 أو 20 وأنت ماشى كدا"، كما أن المتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بعذر، عليه أن يتقدم به للنيابة العامة، مؤكدًا أن تقديم الأعذار يكون للنيابة العامة وليس للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعها الكثير من الدول حول العالم، وليس أمر قاصر على مصر فقط، كما أن كافة الإجراءات الأحترازية والطبية التي تم اتباعها في الجولة الأولى سيتم اتباعها خلال جولة الإعادة.