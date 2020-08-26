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إعلان نتيجة انتخابات البيطريين بالقليوبية ومجدي فؤاد نقيبا

كتب:

حسن صالح
11:22 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
جانب من الانتخابات

جانب من الانتخابات

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة البيطريين بالقليوبية، فوز الدكتور مجدي فؤاد بمنصب نقيب البيطريين، والدكتور سعيد بيومي والدكتور محمد بيومي بعضوية المجلس فوق السن، والدكتور حسين عبدالمنعم والدكتور أحمد عبدالحليم أعضاء تحت السن.

وأجريت الانتخابات على مقاعد النقابة العامة لمنصب النقيب العام، ومجلس نقابة بواقع 3 أعضاء فوق السن، و3 آخرين ومرشح عن القطاع.

وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية على مقعد النقيب كل من الدكتور مجدي فؤاد والدكتور حاتم عبد الحكم، فيما نافس على مقاعد فوق السن الأطباء محمد بيومي وسعيد بيومي وعلاء مرتضى، وفاز بالتزكية تحت السن الدكتور حسين عبد المنعم والدكتور أحمد عبد الحليم الوكيل .

وبدأت الانتخابات في الواحدة ظهر اليوم، واستمرت حتي انتهاء عملية التصويت، وبعدها بدأت عمليات الفرز.

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