محمد إمام يروج لـ"الملك": "مسلسل يليق بجمهور عظيم زيكم"

نشر الفنان محمد إمام، لجمهوره صور بوسترات غير رسمية لمسلسل "الملك"، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى 2021.

وقام "إمام" بنشر بوسترات المسلسل الجديد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "تويتر"، وعلق عليها قائلاً، "جزء من أفيشات غير رسمية عملها أحلى جمهور.. بإذن الله مسلسل يليق بجمهور عظيم زيكم".

مسلسل "الملك"، يناقش قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل في إطار أكشن، وأحداثه بها العديد من قصص الحب المتعددة، تكشفها الحلقات الأولى من العمل، كما يظهر بطل العمل في لوك وشخصية جديدة عن أعماله السابقة.

وكانت آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم "لص بغداد"، وشاركه كل من فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، وأحمد رزق، الذى ظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.