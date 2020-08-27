مصادر بـ مطار القاهرة تنفي هروب متهمي الفيرمونت: لم يكونوا مطلوبين

قالت مصادر في مطار القاهرة، إنَّ المتهمين السبعة في واقعة الفيرمونت غادروا البلاد عبر المطار في الفترة من 27 وحتى 29 يونيو الماضي، بصورة عادية، لأنَّهم لم يكونوا ممنوعين من مغادرة البلاد وقتها أو صادر بحقهم إذن قضائي بضبهم وإحضارهم.

النائب العام: المتهمون غادروا قبل تقدم المجني عليها ببلاغ رسمي

وشرحت النيابة العامة، في بيان صادر عنها أمس، تفاصيل مغادرة المتهمين السبعة للبلاد، قائلة: "غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكّنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 4 أغسطس 2020، علمًا بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم"

النيابة العامة: ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين

وأكّدت النيابة العامة ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكّدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.