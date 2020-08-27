"صحة مطروح": شفاء 10 من كورونا بعزل النجيلة في يوم واحد

أعلن الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح، خروج 10 أشخاص من مستشفى عزل النجيلة، في يوم واحد، بعدما تماثلوا للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال علي، لـ"الوطن"، إن خروج 10 مرضى في وقت واحد من مستشفى النجيلة يعكس مدى خبرة ومهارة الفريق الطبي وأطقم التمريض في التعامل مع هذا الفيروس، منذ بداية جائحة كورونا، وتخصيص النجيلة أول مستشفى عزل في مصر، وتعاملها مع الفيروس بجميع أنواعه من حاملين ومصابين به من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الأطقم الطبية في مستشفى النجيلة تتعامل مع فيروس كورونا، منذ بداية شهر فبراير الماضي، لأكثر من 6 أشهر، ولدينا أطباء مدربون على أعلى مستوى من المهارة، ويتعاملون مع جميع المرضى حاليا من أهالي مطروح ويعتبروهم أهلهم.

وأشار إلى أن المستشفى حاليا به 23 مريضا محتجزين في الحجر الصحي، ويخضعون للعلاج، ويستجيبون وجميعهم بحالة صحية ممتازة.