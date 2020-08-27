ضبط 19 شخصا بينهم 6 مسجلين و8 أطفال بتهمة التسول في حملة بالجيزة

لم يجدوا وسيلة للكسب السريع والسهل سوى التسول في الشوارع، واستجداء المارة، والتحايل على المواطنين للحصول على أموالهم، مستغلين إصابات أو عاهات أو قصص وهمية، وأيضا مستغلين 8 أطفال يبحثون بهم عن التعاطف للحصول على المال، إلا أنهم سقطوا في حملة أمنية، وسقط منهم 19 شخصا بينهم 6 من المسجلين.

وأسفرت حملة أمنية مكبرة لأجهزة وزارة الداخلية بالجيزة عن ضبط 19 شخصا لممارستهم أعمال التسول بالطريق العام، من بينهم 6 من ذوي المعلومات الجنائية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.

وقامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بحملة أمنية مكبرة بدائرتي قسمي شرطة "بولاق الدكرور، الطالبية" بمحافظة الجيزة، استهدفت ضبط مرتكبي أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 19 شخصا لممارستهم أعمال التسول، من بينهم 6 من ذوي المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، واستغلالهم 8 أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة للاستفادة المادية والتربح من خلالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.