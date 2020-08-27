"أعلى الإعلام" يتلقى آراء النقاد حول مواصفات مسلسلات رمضان المقبل

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاستعداد مبكرا لموسم دراما رمضان قبل حلول الشهر الكريم بـ 8 أشهر، حيث دشن مبادرة "اعتز بفنك"، ثم أعلن عن تلقيه آراء النقاد حول مواصفات المسلسلات التي سيتم عرضها، مع بحث المخالفات التي نسبت للأعمال التي عرضت خلال المواسم الماضية.

وقرر المجلس عقد ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية في المسلسلات والأعمال الدرامية، وذلك يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، ويشارك فيها صناع الدراما والنقاد الفنيين والفنانين، وتتناول آراء ومقترحات حول مواصفات المسلسلات في رمضان القادم، وتستعرض أهم الانتقادات التي صاحبتها في السنوات السابقة، ووسائل تلافيها وتقديم أعمال فنية تنال استحسان وقبول الرأي العام.

ومن المقرر أن يطلق المجلس في نفس الجلسة مبادرة "اعتز بفنك"، وتتناول عضو المجلس الإعلامية رانيا هاشم شرح أهداف المبادرة والدعوة إلى تثمين قيمة الفن التي تعلي شأن الأخلاق، وتحفز على عدم قبول أعمال تهدر قيمة الفن والمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الفنانين في المجتمع، باعتبارهم أذرع القوة الناعمة التي تحفظ الفنون الأصيلة وتمنع تدهورها.

من ناحية أخرى قرر المجلس عقد ورشة عمل تحت عنوان "الإعلام وقضايا الأمن القومي"، يحضرها خبراء ومتخصصون وإعلاميين يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل ويديرها الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس.

وأعد المجلس ورقة عمل تتضمن محاور النقاش، ومن المنتظر أن تصدر توصيات عن ورشة العمل بشأن قضايا الأمن القومي ووسائل تناولها في وسائل الإعلام وإيجاد التوازن الضروري بين حرية الإعلام والحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.