تفاصيل اعتراف شاب رمى جثمان زوجته في الشارع بعد وفاتها: "مكنتش عايز خلفة"

"مكنتش عايز خلفة، واشتريت لها أقراص للإجهاض عشان تنزل الجنين بس ماتت، فحملت الجثة ورميتها في الشارع" بتلك الكلمات برر المتهم بقتل زوجته وإخفاء جثمانها ليهرب من المساءلة القانونية أمام قاضي المعارضات في محكمة النزهة الذي جدد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر انتقل فريق من ضباط المباحث وتبين من المعاينة أن المجني عليها ربة منزل ولا تحمل أي أوراق تكشف عن هويتها، وبمناظرتها بمعرفة الطب الشرعي وجد نزيف لدى الضحية واثبتت أنها حامل في بداية الشهر الثاني، تم تشكيل فريق من المباحث للكشف عن هوية المجني عليها، واثبتت تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن المجني عليها تناولت أقراصا لإجهاض الجنين وكشفت التحريات أن الضحية متزوجة ولديها أسرة مكونة من 4 أطفال، وتم التوصل إلى زوجها وبمناقشته أكد أن زوجته خرجت ولا يعلم شيء عنها، وأشار الزوج في محضر الشرطة أن الضحية خرجت لقضاء احتياجات المنزل والأطفال ولم تعد.

ودلت التحريات كذب رواية الزوج وتم التوصل إلى شهود عيان أنها شوهدت بصحبة زوجها وبمناقشته أقر أنه أجبرها على تناول حبوب لإجهاض الجنين بسبب ضيق الحال وعدم وجود مال، وأنها أصيبت بحالة نزيف وأدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية أدى لوفاتها، فحمل الجثة وتركها في الشارع خوفا من الحبس وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.