إحالة 4 موظفين للتحقيق في واقعة "شوي الذرة" بالوحدة المحلية بالأحراز

قرر اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر، إحالة 4 موظفين بالوحدة المحلية بالأحراز، بعد تداول صور لهم في أثناء قيامهم بشوي الذرة داخل مقر الوحدة، وهو ما أثار استياء بعض رواد التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بفتح تحقيق فيها.

وأكد المحمدي إعداد مذكرة وتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظفين الـ4، وإحالتهم للشؤون القانونية بمجلس المدينة؛ لاتخاذ شؤونها.

وكشف جمال بحيري رئيس الوحدة المحلية بالأحراز، عن ملابسات الواقعة قائلا إنها كانت في أحد أيام انتخابات مجلس الشيوخ في الجولة الأولى، داخل السور المحيط في الوحدة وليس داخل المبنى الرسمي في آخر النهار بعد الساعة الخامسة، وبعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، حيث كان يعمل الموظفون في متابعة الانتخابات وتجهيز اللجان، وبعدما انتهوا من مهمتهم جلسوا لشوي الذرة، وهو ما يجرى التحقيق فيه، مؤكدا أن أي مخطئ مهما كان سيحصل على الجزاء المناسب.

وأكد بحيري أن الصور جرى تداولها عبر الصفحات الشخصية للموظفين، مشيرا إلى أن ما حدث كان بعد مواعيد العمل الرسمية وداخل سور محيط الوحدة.

كان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا صورا للموظفين الـ4 أثناء قيامهم بشوي الذرة داخل مقر الوحدة المحلية، مؤكدين أنها مخالفة مستنكرين استخدام مقر العمل في أغراض شخصية وتجمعات ترفيهية بالمخالفة للقانون مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة ومجازاة الموظفين.