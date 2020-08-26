وزير الأوقاف: صوم عاشوراء من السنن المؤكدة.. وأكثروا من الدعاء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن صوم يوم عاشوراء من السنن المؤكدة، وأن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، حيث يقول نبينا: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّم"، وقد خُصَّ يوم العاشر منه – يوم عاشوراء- بمزيد من الفضل، حيث يقول النبي: "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ"، ويستحب أيضًا صيام يوم قبله، أو يوم بعده، أو يوم قبله ويوم بعده.

وأضاف "جمعة"، في تصريح له، "نذكر الجميع بالصيام خاصة أن يوم التاسع من المحرم هو بعد غد الجمعة، وأن يوم عاشوراء هو يوم السبت القادم، وأن يوم الحادي عشر من المحرم هو يوم الأحد، فمن صام يوم التاسع ويوم العاشر فبها ونعمت، ومن صام يومي العاشر والحادي عشر فبها ونعمت، ومن صام الأيام الثلاثة، التاسع والعاشر والحادي عشر، فقد بلغ أعلى درجات الفضل".

وأوضح المفتي، "هذه أيام مباركة يستحب فيها الإكثار من الدعاء، فأكثروا فيها من الدعاء برفع البلاء".