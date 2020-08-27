فيديو.. "صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا عن "الباقوري" أول منشق عن الإخوان الإرهابية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريرا تليفزيونيا عن وفاة الشيخ أحمد حسن الباقوري أول منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية.

ففي مثل هذا اليوم منذ 35 عاما، رحل عن عالمنا أول وزير للأوقاف بعد ثورة يوليو 1952 وصاحب أول انشقاق معلن عن جماعة الإخوان الإرهابية، والذي ولد في عام 1907 بقرية باقور في أسيوط وحفظ القرآن الكريم بكتاب القرية وحصل على شهادة الثانوية الأزهرية في عام 1928 والعالمية النظامية من الأزهر عام 1932.

وعمل الباقوري مدرسا بالمعاهد الأزهرية وتدرج فيها حتى أصبح عميدًا لمعهد الدراسات الإسلامية التابع لوزارة التعليم العالي، وبدأت علاقته بالجماعة عندما كان طالبا في الأزهر، وكان من أبرز المرشحين لخلافة حسن البنا، وحين اختاره جمال عبدالناصر وزيرا للأوقاف في أول وزارة شكلت بعد الثورة، أثار هذا القبول أزمة مع حسن الهضيبي مرشد الجماعة حسن الهضيبي الذي أراد منه السمع والطاعة وترك الوزارة، فترك الجماعة.