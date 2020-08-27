كليات اللاهوت تستعد لبدء العام الدراسي الجديد في ظل كورونا

تستعد الكنائس لافتتاح العام الدراسي الجديد في الكليات اللاهوتية التابعة لها، في ظل اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ففي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تكليف الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، بتولي منصب وكالة الكلية الإكليريكية اللاهوتية، بدلا من الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

وترأس الأنبا ميخائيل اجتماع مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة في دورته الأولى لعام 2020/2021م بحضور رؤساء الأقسام ووكيل الكلية للدراسات العليا.

وناقش المجلس في أولى جلساته، الرؤية والأهداف، ووضع اللوائح المنظمة للعمل بالكلية، كما وضع ميثاق تعاون ملزم للأساتذة، وجرى التاكيد على ضرورة إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية من خلال تعاليم الكتاب المقدس والتقليد.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الآليات التي تتناسب مع متطلبات العصر وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد مع الحفاظ على التعليم المباشر لضمان التواصل واستمرارية التلمذة، مشيرا إلى أنّ الاجتماع سار بروح الوحدة والمحبة والتفاعل المثمر البناء.

والكلية اللاهوتية مهمتها إعداد القساوسة في الكنيسة، وتمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العلوم اللاهوتية، حيث يدرس الطالب 4 سنوات كاملة في الكلية بقسمها النهاري الذي يخرج قساوسة ورهبان وهو قسم داخلي، وقسمها الليلي لراغبي الدراسات الحرة، إضافة للخدمة العملية الكنسية التي تعتبر ضمن ساعات الحضور بالكلية.

واستقبل البابا، في 19 يوليو بالمقر البابوي بالقاهرة، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، الموجود مقرها بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، وناقش البابا مع أعضاء هيئة التدريس، سبل تطوير الكلية والمناهج المستخدمة وأساليب التدريس المتبعة، وترقية العملية التعليمية، واستخدامات التكنولوجيا الحديثة، خاصة مع ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وافتتح الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، العام الدراسي الأكاديمي الجديد 2020/2021 بكلية العلوم اللاهوتية بالسكاكيني.

بينما تستمر كلية اللاهوت الأسقفية في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمي 2020/2021، حتى الـ31 من أغسطس الحالي.

ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق، أهمها المعيار الروحي، إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي، إضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة، وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وأضاف المطران سامي فوزي عميد كلية اللاهوت: "نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي، مشيرا إلى المعايير المالية والتي تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة (2000 جنيه مصري سنويا)".

يذكر أنّ كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.