روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، اليوم، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن واشنطن تلتزم الحذر حاليا بسبب الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قريبا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف لافرينتيف: "نحن مستعدون للحوار ومناقشة مختلف الموضوعات واتخاذ القرارات والتوافق، ولكن بناء على المعطيات التي لدينا يبدو أن الأميركيين ليسوا مستعدين لذلك".

وأشار المبعوث الروسي، إلى أن موسكو ترى أن مشاركة الولايات المتحدة في مناقشات نورسلطان كمراقب مفيدة، إلا أن واشنطن مازالت تقاطع هذه الصيغة.

وأوضح لافرينتيف:" أعتقد أن هذا قرار خاطئ ، لأنه سيكون من الجيد أن يشاركوا في هذه المسألة"، مؤكدا على أنه من غير الممكن الحديث عن وقف لإطلاق النار في سوريا بسبب تصرفات الجماعات الإرهابية.

وتابع المبعوث الروسي قائلا:" لا يمكننا الآن الحديث عن وقف إطلاق النار، واضعين في الاعتبار ضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية"، مشيرا إلى استقرارا الوضع في سوريا من حيث الالتزام بوقف إطلاق النار على الرغم من وجود استفزازات.

وقال لافرينتيف، إنه من المقرر استئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف غدا الخميس أو بعد غد الجمعة، موضحا في تصريح صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن إصابة أربعة من أعضاء وفد الحكومة السورية بكورونا المستجد أدت إلى بعض التعديلات في عمل اللجنة الدستورية".

وأضاف لافرينتيف:"لقد أخبرنا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا(جير بيدرسون) أن نتائج التحليلات، التي قام بها الأطباء السويسريون، أظهرت أنه لا يوجد خطر على صحة المشاركين في المشاورات ، لذلك تم الاتفاق على مواصلة المشاورات غدا أو بعد غد على أقصى تقدير".

إحدى دوريات الشرطة العسكرية الروسية تخترق حاجزا للجيش الأمريكي شمال شرقي الحسكة

واخترقت إحدى دوريات الشرطة العسكرية الروسية حاجزا للجيش الأمريكي، وذلك بعد محاولة مستميتة من الأخير لمنعها من المرور ضمن منطقة قريبة جداً من آبار وحقول النفط شمال شرق الحسكة شرقي سوريا، لتنتهي المناوشة بعد مناورة فريدة حوامة روسية على علو أمتار فوق الحاجز الأمريكي.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن عددا من المدرعات تابعة للقوات الأمريكية حاولت، اليوم، منع عدد من مدرعات الشرطة العسكرية الروسية التي كانت تجري دورية اعتيادية عند المثلث الحدودي "السوري- العراقي- التركي"، إلا أنها لم تفلح بذلك بعد تدخل المروحيات الروسية.

ونقلت "سلوتنيك" عن مصادر ميدانية بريف الحسكة، أن مدرعات تابعة للجيش الروسي كانت تقوم بدورية هي الأولى من نوعها بمحيط مدينة المالكية أقصى شمال شرق سوريا، وتحديداً بالقرب من قريتي "عرعور فوقاني" و"تل زيارات"، على الطريق الواصل إلى محطة ضخ "تل عدس" النفطية والتي ينتشر فيها عدد كبير من آبار النفط التابعة لمديرية حقول نفط الرميلان الحكومية.

وأظهرت فيديوهات، قيام إحدى المروحيات الروسية باقتحام حاجز مشترك للجيش الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" الخاضعة له، بعد منع الدورية الروسية من إكمال طريقها، حيث تمكنت المروحية من إثارة عاصفة غبارية كبيرة بعد تحليقها على علو أمتار قليلة فوق الحاجز الأمريكي ولمدة دقيقة كاملة، في مشهد فريد أسفر في نهايته عن انكفاء جنود الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين لهم، وفتح الطريق أمام الدورية الروسية التي عادت عبر طريق "المالكية– القامشلي" إلى قاعدتها في مطار القامشلي الدولي.

وكانت دورية مؤلفة من عدة عربات عسكرية برفقة حوامة سيرتها القوات الروسية في بريف المالكية عند الحدود السورية–التركية أقصى شمال شرق الحسكة، أمس الثلاثاء، تزامنا مع قيام دورية أمريكية بالتمركز على الطريق الواصل بين بلدة المالكية ورميلان وذلك بهدف اعتراض الدوريات الروسية في حال توجهت إلى معبر"سيمالكا" الحدودي غير الشرعي مع إقليم شمال العراق.