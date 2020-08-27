"الصحفيين" تحصل على بيانات 60 كيانا موازيا والنقيب يخاطب الداخلية

قال عمرو بدر، مسؤول ملف الكيانات الموازية بنقابة الصحفيين، إن النقابة تلقت حتى الآن ما يقرب من 150 بلاغا ضد كيانات موازية، تم الوصول إلى بيانات عدد منهم ما بين 50 لـ 60 كيان، وأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ضد عدد منهم بالفعل.

وأشار بدر في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تواصل مؤخرا مع وزارة الداخلية بخصوص هذه الكيانات لمواجهتها باعتبارها غير شرعية أو قانونية، وتابع "نرتب إرسال مخاطبات رسمية للمحافظين بعدم التعامل مع أي شخص لا يحمل كارنيه نقابة الصحفيين أو يتدرب في موقع معروف له اسم، لأن الكيانات الموازية تضرب المهنة وتضر المسؤولين".

وفي وقت سابق قرر مجلس نقابة الصحفيين تكليف عمرو بدر، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، بملف الكيانات الموازية، وقال بدر إن النقابة تتابع البلاغات التي يتقدم بها الزملاء ضد منتحلي الصفة والكيانات الموازية المخالفة للقانون والدستور، موضحا أنّه أعد قائمة بالكيانات الموازية وأسماء منتحلي الصفة، وقدمها للشؤون القانونية للنقابة، إضافة إلى التحرك والتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم، مؤكدًا أنّ ذلك يُعد تزويرًا ونصبًا على المواطنين، واعتداء على حق النقابة.

وبدأت الكيانات الموازية الظهور والانتشار، بتبني الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق بحكومة الدكتور عصام شرف، هذه الفكرة المطبقة في أمريكا وعدة دول أوروبية، بدعوى أنّها وسيلة لإنهاء معاناة ملايين المصريين مع النقابات المهنية، وتخلق حالة من التنافس مع النقابات القديمة، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لأعضائها، لكن هذه النقابات الموازية تجاوزت صلاحياتها وخالفت القانون وأصبحت تنافس الكيان النقابي الشرعي الوحيد تطبيقا لنص الدستور بأن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة، فلاحقت هذه الكيانات الدعاوى القضائية.

وجرى إشهار عدد من هذه النقابات، وبينها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، ونقابة الصحفيين الالكترونيين، ونقابة الصحفيين المصريين المستقلة، ونقابة الإعلام الإلكتروني المصرية، ونقابة الإعلاميين المصريين، ونقابة الإعلاميين المصريين المستقلة، وغيرها من الكيانات.