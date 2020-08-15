الصحفيين: 200 ألف شخص يمارسون المهنة دون وجه حق

قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنّ وجود كيانات وهمية لنقابة الصحفيين أمر خطير للغاية، مطالبا جهات الدولة التنفيذية بالتصدي لمثل هذه الكيانات.

وأضاف عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنّ عدد أعضاء نقابة الصحفيين يصل لـ10 آلاف، ومن يمارس هذه المهنة دون وجه حق أو الحصول على عضوية نقابة الصحفيين يصل لـ200 ألف شخص.

وتابع أنّ القانون لا ينص على أن يكون هناك أكثر من نقابة للفئة الواحدة، ولا بد من إصدار قانون تشريعي من الجهات التشريعية بإنشائها، وهو ما لا يطبق على تلك الكيانات.

وأشار إلى أنّ نقابة الصحفيين قدمت الكثير من البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية ضد بعض الجهات التى تدعى أنّها نقابات، وتم التقدم بمذكرة لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتم الاستجابة وإصدار كتاب بعدم استخراج بطاقة الرقم القومي للصحفي إلا بختم نقابة الصحفيين.