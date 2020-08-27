مصادر لـ"الوطن": "مفيش دفعة رابعة" لمنحة العمالة غير المنتظمة حاليا

كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، أنَّه لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن صدور قرار حكومي جديد بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة حاليًا، مؤكّدة أنَّه ليس هناك مرحلة رابعة للصرف.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنَّ الدفعة الثالثة من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، التي انتهت مواعيد الصرف لها أمس الأربعاء، كانت آخر دفعة لصرف المنحة وقيمتها 500 جنيه ليصبح إجمالي ما تمّ صرفه خلال الدفعات الثلاث 1500 جنيه استفاد منها مليون و600 ألف و216 عاملًا بإجمالي 2.6 مليار جنيه.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ ان كارت الـATM الذي تسلمه المستفيدون مع صرف الدفعة الأولى ستنتهي صلاحيته في غضون شهرين، ولن تصبح له أي فائدة أخرى، حيث تمّ ميكنته بخصوصية محددة لصرف المنحة فقط، ولن تكون له أي أغراض ثانية.

يُذكر أنَّ رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات القوى العاملة والتخطيط والاتصالات وهيئة البريد ومسولين من بنك التنمية والائتمان الزراعي للإشراف والترتيب لصرف منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" المستجد، وقيمتها 1500 جنيه لكل عامل مستفيد، بإجمالي 2.6 مليار جنيه، استفاد منها مليون و600 ألف و216 عامل غير منتظم من المتضررين.

وتمّ صرف المنحة على 3 دفعات بدأت الدفعة الأولى في 13 بريل الماضي وانتهت في 10 مايو، والثانية في 21 يونيو الماضي بموجب كارت الـATM، الذي سهل كثيرًا من عملية الصرف وتفادي الزحام وانتهت 25 من الشهر نفسه، والثالثة بدأت في 16 أغسطس وانتهت يوم 20، وراعت الحكومة المتمثلة في اللجنة الوزارية المشكلة تحديد أيام استثنائية للمتخلفين عن الصرف في كل دفعة من الدفعات الثلاث.