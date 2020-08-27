«كورونا»: روسيا تبدأ إنتاج لقاح لعلاج الفيروس «على شكل مسحوق»

منحت وزارة الصحة الروسية، معهد جاماليا الفيدرالى، تصريحاً لإنتاج لقاح «سبوتينيك 5» ضد على شكل مسحوق، وكانت الوزارة الروسية أصدرت، فى وقت سابق، تصريحاً يسمح للمركز بإجراء الاختبارات السريرية على اللقاح فى مرحلة ما بعد تسجيله رسمياً، ومن المتوقع أن تحصل مستشفيات العاصمة موسكو، على اللقاح، 3 سبتمبر المقبل.وأعلن المركز الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا، تسجيل 4 آلاف و676 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة إلى 970 ألفاً و865 إصابة، وفى البرازيل، أعلن المكتب الصحفى للرئاسة البرازيلية، إصابة فلافيو، الابن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، وكان «بولسونارو» أصيب بالفيروس، 7 يوليو الماضى، وأعلن، 25 من الشهر نفسه، سلبية نتائجه.

وأظهرت بيانات لوزارة الصحة الهندية تسجيل 67 ألفاً و151 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز عدد حالات الإصابة الإجمالى فى البلاد 3.2 مليون، وذكرت صحيفة «إنديا توداى» الهندية، أمس، أن عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1059 وفاة، ليرتفع الإجمالى إلى 59 ألفاً و449 شخصاً. وأعلن رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدرى أبوبكر، إصابة 12 أسيراً فى معتقل «عوفر» الإسرائيلى، غرب مدينة رام الله، كما أشار إلى أن إدارة المعتقل أغلقت القسم الذى يحتجز فيه 160 أسيراً، وقد تم عزل الأسرى المصابين.