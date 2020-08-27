بعد تحذير الحكومة صباحا.. إصابات كورونا ترتفع مساء

شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا واضحا في نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فبعد أن نجحت مصر في مواجهة الفيروس بشكل سليم، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة، والتي ساعدت في تقليل نسب الإصابات بشكل واضح، عادت أعداد المصابين ترتفع من جديد.

ولاحظت الحكومة المصرية، ارتفاع أعداد المصابين بكورونا خلال الأونة الأخيرة بشكل واضح، والتي وصلت إلى 141 إصابة جديدة، أول أمس الثلاثاء الموافق 25 أغسطس، بعدما كانت انخفضت الإصابات عن الـ 100 إصابة بشكل يومي.

وحرصت الحكومة المصرية على توعية المواطنين لضرورة الالتزام بالإجراءات والابتعاد عن التراخي خلال الفترة المقبلة، حيث حذّرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من تراخي بعض المواطنين في ارتداء الكمامات، داخل وسائل النقل المختلفة، موضحة أنّ عدم ارتداء الكمامات، قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين، وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها، ما ينذر بحدوث موجة ثانية من الفيروس.

وشددت وزيرة الصحة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرق السريعة وداخل المدن ووسائل النقل العامة، مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، واستمرار التزام العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة.

وأشارت إلى أهمية تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، والتأكيد على التزام المواطنين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدي.

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء على أن الفترة الراهنة ـمع قرب إنتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريفـ ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذراً من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخراً يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان.

ووجه "مدبولي"، في هذا السياق باستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.

وبالفعل كانت تحذيرات الحكومة المصرية صباح أمس في محلها، حول زيادات أعداد المصابين بكورونا مؤخرا، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة، حيث أعلنت وزارة الصحة مساء أمس، عن وصول عدد الإصابات الجديدة إلى 206 إصابات أمس الأربعاء.