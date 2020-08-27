محافظ المنيا: الأولوية للمستثمر الجاد لخلق فرص عمل للشباب

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حتى تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة مما يسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة وأن ملف الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب المنيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من العائد الاقتصادى من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.

طالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار.

وقرر المحافظ، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمنطقة الصناعية، والبيئة، وشركة مياه الشرب والصرف، لوضع الحلول العاجلة لمشكلة برك الأكسدة التابعة للمنطقة الصناعية، ومخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمشكلة.

ووافق المجلس على دق بئرين للمياه، داخل المنطقة الصناعية، استجابة لشكوى عدد من المستثمرين بالقطاع الغذائي بعدم انتظام ضخ المياه مما قد يؤثر على الإنتاج.

ناقش المحافظ عددًا من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالإضافة لعدد من الطلبات التي تقدم بها أصحاب بعض المصانع لإضافة نشاط داخل وحداتهم.