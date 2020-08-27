محافظ المنيا: الأولوية للمستثمر الجاد لخلق فرص عمل للشباب
كتب:
اسلام فهمي
01:57 م | الخميس 27 أغسطس 2020
جانب من الاجتماع
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حتى تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة مما يسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة وأن ملف الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب المنيا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية.
وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من العائد الاقتصادى من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.
طالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار.
وقرر المحافظ، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمنطقة الصناعية، والبيئة، وشركة مياه الشرب والصرف، لوضع الحلول العاجلة لمشكلة برك الأكسدة التابعة للمنطقة الصناعية، ومخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمشكلة.
ووافق المجلس على دق بئرين للمياه، داخل المنطقة الصناعية، استجابة لشكوى عدد من المستثمرين بالقطاع الغذائي بعدم انتظام ضخ المياه مما قد يؤثر على الإنتاج.
ناقش المحافظ عددًا من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالإضافة لعدد من الطلبات التي تقدم بها أصحاب بعض المصانع لإضافة نشاط داخل وحداتهم.