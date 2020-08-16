حبس موظف تحرش بطفلة داخل "كشك" بكفر الشيخ  

أمر المستشار أدهم غانم، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، وبأمانة سر يوسف أبوزيد، اليوم الأحد، بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتحرش بطفلة، داخل كشك يملكه في منطقة حي سخا، بدائرة قسم أول شرطة كفرالشيخ، ويُراعى التجديد له في الموعد القانوني المحدد.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ "علاء الدين. ا. م"، 65 عامًا، موظف بالمعاش، يتهم فيه "عادل. ع. ح"، 54 عامًا، موظف، بالتحرش بطفلته الصغيرة بالقوة داخل كشك يملكه بحي سخا دائرة القسم.

وأوضح بلاغ والد الطفلة، أن جيرانه في المنطقة أبلغوه بسماعهم استغاثة طفلته داخل كشك المشكو في حقه، واكتشفوا تحرشه بها بالقوة من خلال ملامسته أماكن حساسة في جسدها.

فيما أسفرت تحريات الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، عن صحة الواقعة، وأُلقي القبض على الموظف المشكو في حقه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أنكر مدعيًا أن الطفلة كانت تلهو في الكشك الخاص به، وعندما طردها ونهرها حضر ذووها وتشاجروا معه.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 6583 لسنة 2020، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.