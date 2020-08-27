"الطرق والكباري": 1.1 مليار جنيه تكلفة محور الخطاطبة

قال المهندس سامي فرج، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، إن محور الخطاطبة جزء من الطريق الدائري الإقليمي الذي يبدأ من بنها حتى الطريق الصحراوي، وربط بين محافظات الوجه البحري، خاصة بين محافظتي المنوفية والقليوبية.

وأضاف فرج، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، "في البداية كان القادم من هاتين المحافظتين يسلك الطريق الزراعي إلى القاهرة، ثم يستخدم الطريق الدائري حول القاهرة، بعدها يستخدم الطريق الصحراوي، لكن الوضع تغير الآن وأصبح يستخدم طريق الطريق الدائري الإقليمي لمدة نصف ساعة فقط بدلًا من ساعة ونصف".

وتابع، أن طول محور الخطاطبة يبلغ 5 كيلو مترات بواقع 4 حارات في كل اتجاه بإجمالي عرض 42 مترًا وتكلفته تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه ويرتفع بنحو 12 مترًا عن سطح البحر للحفاظ على الملاحة بالمجاري المائي في فرع رشيد أو الرياحين البحيري أو الناصري.