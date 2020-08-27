إجراءات احترازية أكثر صرامة بالسينمات الفرنسية تزامنا مع عرض "Tenet"

بدأت دور العرض الفرنسية في استقبال جماهيرها، أمس الأربعاء، في محاولة لعودة الجمهور إلي السينمات مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

يأتي ذلك، تزامناً مع بدء عرض فيلم "Tenet" في عدد من الدول، حيث كان منتظراً عرضه منذ فترة بعد عدة تأجيلات للمخرج كريستوفر نولان.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي المعين مؤخرًا "جان كاستكس"، "أن ارتداء أقنعة الوجه ستكون إلزامية في جميع المناطق لدور السينما وغيرها من الأماكن، حتى داخل القاعات، وفقاً لموقع "فاريتي".

وأضاف "كاستكس" لمحطة الإذاعة الفرنسية "فرانس إنتر"، "لم نفرض أماكن جلوس للجماهير داخل دور السينما، ولكننا طلبنا احترام مسافة متر واحد بين كل شخص، التباعد الاجتماعي سيظل إلزاميًا داخل غرف الفحص في المناطق التي لا يزال فيها فيروس كورونا نشطًا، خاصة في باريس والمنطقة المحيطة بها، على عكس معظم البلدان الآخرى .

ووجه رئيس الوزراء كلمته إلى الجماهير بأن يذهبوا إلى دور السينما، والمسارح مرة آخرى، طالما الكل ملتزم بارتداء أقنعة الوجه .

يذكر أنه تم افتتاح المسارح في يوم 22 يونيو الماضي بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أن دور السينما الفرنسية خسرت حوالي 500 مليون يورو أي (590 مليون دولار) من العائدات السنوية منذ بداية الوباء.

فيلم Tenet الذي يصاحبه التأجيل المستمر بفعل كورونا، تكلفة إنتاجه 205 مليون دولار، يخرجه ويكتبه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي.

مدة فيلم Tenet ساعتين ونصف، وتم تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا بحسب موقع IMDB.