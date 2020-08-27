رئيس التحرير

محمود مسلم

صور.. فض أسواق عشوائية بشبراخيت وقراها

كتب:

أحمد حفنى
02:04 م | الخميس 27 أغسطس 2020
فض أسواق بالبحيرة

فض أسواق بالبحيرة

شددت محافظة البحيرة، برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار فض التجمعات والأسواق العشوائية، والحفاظ على النظام بالشوارع والميادين العامة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية بشبراخيت، برئاسة اللواء وحيد الحضري، حملة موسعة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

أسفرت الحملة عن فض السوق الأسبوعي لمركز شبراخيت، لعدم تجمع الباعة الجائلين والمواطنين، كما تم فض سوق قريه "أمرى"، والتنبيه على الجميع بعدم المعاودة وسيتم مصادرة البضاعة في حالة عدم الالتزام.

اقرأ المزيد:

فض 3 أسواق عشوائية في القليوبية

منع إقامة سوق عمومية وفض 7 أسواق عشوائية جنوب بني سويف

فض 5 أسواق عشوائية وغلق 4 محال تجارية لمجابهة كورونا ببني سويف

فض 5 أسواق عشوائية وغلق مقهى وكوافير في بني سويف

فض 3 أسواق عشوائية وتشميع 13 محلا مخالفا للحظر في القليوبية

صور.. فض 3 أسواق عشوائية بمركز قطور لمواجهة كورونا