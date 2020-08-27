صور.. فض أسواق عشوائية بشبراخيت وقراها

شددت محافظة البحيرة، برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار فض التجمعات والأسواق العشوائية، والحفاظ على النظام بالشوارع والميادين العامة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية بشبراخيت، برئاسة اللواء وحيد الحضري، حملة موسعة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

أسفرت الحملة عن فض السوق الأسبوعي لمركز شبراخيت، لعدم تجمع الباعة الجائلين والمواطنين، كما تم فض سوق قريه "أمرى"، والتنبيه على الجميع بعدم المعاودة وسيتم مصادرة البضاعة في حالة عدم الالتزام.