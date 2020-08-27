"عمر" أصغر ميكانيكي في الغردقة متفوق دراسيا وحلمه تصنيع سيارة

يراوده حلم تصنيع سيارة منذ طفولته، ولهذا السبب بدأ يعمل في ورشة ميكانيكا السيارات الخاصة بوالده وهو في العاشرة من عمره للبحث عن تنفيذ فكرته وتحقيق حلمه على أرض الواقع.

"عمر" أصغر ميكانيكي في مدينة الغردقة يبلغ من العمر خمسة عشر عاما. حبه للسيارات منذ الصغر جعله يتردد على ورشة والده منذ خمس سنوات منذ أن بدأ يفكر في كيف يصنع سيارة بنفسه.

انتشرت شهرة عمر في أوساط مدينة الغردقة حتى تعدت شهرة والده فأصبحوا يطلقون على الورشة بأنها ورشة الباشمهندس عمر الميكانيكي ووصلت خبرته في مجال ميكانيكا السيارات لتتعدى أضعاف عمره.

الطالب عمر أحمد رمضان في الصف الثالث الإعدادي يلتزم بالمنزل طول فترة الدارسة ويعمل بورشة والده طوال إجازة الصيف، ومن المتفوقين في الدراسة وحصل في المرحلة الإعدادية على مجموع 243 درجة رغم أن مجموعة يؤهله للالتحاق بالثانوية العامة إلا أنه يرغب في الالتحاق بالفني الصناعي قسم سيارات لشدة حبه لهذا المجال، مؤكدًا أن ذلك طريقه لكلية الهندسة.

يقول عمر لـ"الوطن" إن حبه للسيارات منذ الصغر جعله يتردد على ورشة والده وهو في العاشرة من عمره، مؤكدا أن والده كان ينهره في البداية ولكن عندما لاحظ تعلقه بالسيارات اشترط عليه الذهاب للورشة في إجازة المدارس فقط، وطوال فترة الدراسة ممنوع نهائيًا ذهابه إلى الورشة، لافتًا إلى أنه متفوق دراسيا.

وأكد أن خبرته في مجال ميكانيكا السيارات وصلت إلى أن يفكك جميع أجزاء موتور السيارة وتركيبها كاملة وحلمه أن يصنع سيارة تعمل بالكهرباء حفاظًا على الجو من التلوث البيئي وتوفير للبنزين، و"بكون مبسوط لما الناس بيلقبوه بالبشمهندس وبيقول إنه بيصرف على نفسه منذ الصغر، وبيدخر من الآن لتوفير إمكانيات تجميع سيارة تعمل بالكهرباء".