محافظ بورسعيد يتفقد نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويره

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، تطوير ورفع كفاءة نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة آخر معدلات التنفيذ بالمشروع الجديد، وأعمال تطوير ورفع كفاءة صالة نادي الحرية لذوي الاحتياجات رافقة خلالها عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب، حيث تفقد محافظ بورسعيد خلال جولته أقسام نادي الحرية، واطلع على أعمال التطوير الجارية.

ووجه بتركيب مصعد كهربائي التيسير على اللاعبين أثناء الدخول إلى صالة المباريات والتدريبات، وشدد على تطوير النادي على أعلى درجة من الكفاءة، حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل أي عقبات تواجههم، مؤكدًا سرعة إنجاز الأعمال.

وأضاف أن التطوير يجري بصورة متكاملة وعلى أعلى مستوى وهو أقل شيء يتم تقديمها لأبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر وبورسعيد عاليًا في جميع المحافل والبطولات الدولية التي يشاركون فيها.