إزالة 14 مخالفة بناء على منافع عامة بضواحي بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة لإزالة مخالفات البناء بمنطقة حي الضواحي، برئاسة اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، أسفرت عن إزالة 14 مخالفة بناء خارج خط التنظيم على منافع عامة، وعدد من الإشغالات في نطاق الحي.

وأوضح رئيس الحي أنه تم هدم وإزالة 14 مخالفة بناء خارج خط التنظيم، بمنطقة "السلام الجديد"، عبارة عن 12 تحويطات بناء من الطوب والحديد، حول محيط البلكونات بالطوابق الأرضية، وتعديات على الرصيف العام، بالإضافة إلى إزالة 2 عشة خشبية بجوار العمارات.

وقال "قاسم" إن الحملة استهدفت أيضاً إزالة جدار من الطوب الأحمر، بجوار أحد المحلات بمنطقة "الأمل"، لاعاقته تسليم المحل المحاور له لأحد المنتفعين به، كما تم هدم جدار آخر بجوار أحد المطاعم بنفس المنطقة.

وأضاف أن الحملة تمكنت أيضاً من إزالة إشغالات أحد المقاهي على الرصيف العام بمنطقة "الأمل"، كما تم إزالة مغسلة للسيارات بدون ترخيص، ومصادرة الماكينة المستخدمة بها، كما تم إزالة عدد من لوحات الإعلانات المخالفه بامتداد شارع "عبدالرحمن شكري"، وعدد من المخالفات والتعديات على طول امتداد الشارع ومنطقة "السلام الجديد".