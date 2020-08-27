عودة صلاة الجمعة بنحو 500 مسجد في شمال سيناء غدا

أنهت مديرية أوقاف شمال سيناء عملية الرش والتعقيم لـ500 مسجد لعودة صلاة الجمعة فيها غدًا بالإجراءات المشددة واتباع التعليمات الاحترازية.

بدوره قال الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن هناك عمليات رش وتعقيم وتجهيز، وقد تم الانتهاء من كل الاستعدادات المقررة وفقا لضوابط وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة بالمساجد بالشكل الآمن.

وأوضح مدير عام الأوقاف أنه تم تطهير وتعقيم المساجد ووضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.

وتابع أن شمال سيناء ستشهد إقامة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى على مستوى المحافظة، وعددها نحو 500 مسجد موزعة بمراكز "العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد ورمانة".

وعن شروط الصلاة قال مدير عام الأوقاف إنه يجب التزام المصلين بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، لافتًا إلى أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، وأيضًا التأكيد على عدم فتح دورات المياه وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، وحال رصد أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين بشكل حازم وفوري لمنع انتقال العدوى.