شمال سيناء: لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا

أكدت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، عدم تسجيل أي إصابات أو حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى شفاء 6 حالات، واستمرار العزل المنزلي لـ22 مصابًا بالفيروس.

وفي سياق آخر، أعلن فرع التأمين الصحي بشمال سيناء، أن دفعة الأطباء والفنيين المختصين بسماعات الأذن وصلوا العريش، لإجراء عمليات التركيب والتواصل مع المنتفعين.

وقال الدكتور سليمان عرادة مدير فرع التأمين الصحي بشمال سيناء، إنه سيتم إجراء كشف طبي، وأخذ بصمات الأذن، وتركيب سماعات طبية لمنتفعي التأمين الصحي، حيث تم توفير 500 سماعة طبية ما بين سماعات خارجية وداخلية.