تحرير 122 محضر إشغال وفض سوق عشوائي وتجمعات بالمنيا

قاد الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن تحرير 122 محضر إشغال وإزالات فورية ومحاضر تموينية وتعديات وفتح شارع أمام المارة وفض سوق عشوائي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة، لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات.

شدد رئيس المركز على ضرورة التعامل الفوري مع أية تجمعات وفض الأسواق، والتصدي بحزم وشدة لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وموجهًا جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع.

ووجه رئيس مركز أبوقرقاص إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق والجهات المعنية، لإزالة كل الإشغالات والمخالفات، من الباعة الجائلين، والمتعدين على حرم الطريق، مع توقيع الغرامات المشددة على المحلات المتعدية على الطريق، ومتابعة عدم عودتها مرة أخرى، ومنع أي تجمعات، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوى النظافة، والتطهير والتعقيم.