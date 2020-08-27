نادين نجيم بعد خروجها من المستشفى: "بعدك حلوة يا بيروت رغم الدمار"

بعد أيام من خروجها من المستشفى بعدما تعرضت لجروح غائرة بسبب انفجار بيروت، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورًا من بيروت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة: "بعدك حلوة يابيروت رغم الدمار".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وتعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لإصابات بالغة في وجهها، بعد تحطم منزلها مما حدث في لبنان من انفجار نتج عنه عدد كبير من الوفيات والإصابات.

وغرّدت نادين، عبر حسابها على تويتر: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير، ويسوع عطاني عمر جديد، وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب".

وأضافت: "عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل، أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين" .