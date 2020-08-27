وليد توفيق: بيروت شبعت دم والناس تعبت وجاعت

أعرب المطرب اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، عن حزنه الشديد لما وصلت له العاصمة اللبنانية بعد تفجير مرفأ بيروت.

وكتب المطرب اللبناني: "بيروت شبعت دم.. والناس تعبت وجاعت وما حدا حاسس فيها.. صار الوقت ⁧‫الشعب يحاكم‬⁩ ⁧‫لبنان".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.