"القومية للتأمينات": الاستعلام عن العلاوات للقطاع الخاص اليوم

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات، اليوم الخميس، في إتاحة بيانات 60 ألف من أصحاب المعاشات المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، لتكون جاهزة للاستعلام على موقعها الرسمي، اليوم https://nosi.gov.eg/#

من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمس في سبتمبر المقبل يقترب من 60 ألفًا تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت لتوفير مستنداتهم.

وأضاف "عوض"، في تصريحات صحفية، أن رؤية الهيئة تقوم أيضًا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، سيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وتابع "عوض" أن الهيئة تضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة والمحاسبة في ضوء قواعدها وضوابطها، كما يتيح من خلالها منصة داخلية للعاملين وفتح باب الاقتراحات والأفكار للعاملين.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمارًا أمثل.