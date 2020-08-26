4 شروط لصرف العلاوات الخمس للعاملين بالقطاع الخاص.. قرار من الجهة المعنية

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شروط صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من القطاع الخاص والتي من المقرر صرفها لهم في سبتمبر المقبل ، وهي كالاتي:

1- وجود قرار بمنح العلاوة من المؤسسة المعنية.

2- أن يكون تم إدراجها ضمن مفردات المرتب تحت بند علاوة خاصة.

3- إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش فيما سبق من سنوات.

4 – أن تكون المؤسسة المعنية قد سددت الاشتراكات التأمينية كاملة أو جزءا منها.

ودرست الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهرين الماضيين، موقف 232 منشأة من القطاع الخاص ووضح بعد الدراسة أن نحو 77 منشأة لا يتوافر شروط استحقاق العلاوات الخمس لهم.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي بدأت أول يوليو الماضي في إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المستحقين وصرفت أول دفعة من متجمدات الأثر الرجعي للعلاوة حيث أن المستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

وبلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمس 2.4 مليون مستحق منهم 1.909 مليون مستحق من القطاع الحكومي، و524 ألف مستحق تقريبًا من القطاع العام والخاص، ووفقًا لما أعلنته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في 16 يونيو الماضي.