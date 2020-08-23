التأمين الاجتماعي: صرف العلاوات الخمس للمؤسسات الصحفية من سبتمبر

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمرت بتشكيل لجنة قانونية لبحث ملف العلاوات الخاصة بالنسبة للمؤسسات الصحفية والعاملين بالقطاع الخاص، وعندما تولى المسؤولية كمّل على عمل اللجنة، وتم الانتهاء من وضع معايير محددة، "كل واحد يبقى عارف هياخد ولا لا، لازم المعايير تبقى واضحة ومعلنة".

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن المؤسسات الصحفية القومية لها طبيعة خاصة عن مؤسسات القطاع الخاص طبقًا للدستور، حيث إن الخزانة العامة قد تتحمل قيمة أجور العاملين في تلك المؤسسات القومية.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن كل المنشآت التي سيذكر اسمها منحت العاملين لديها علاوة وخاصة "مؤسسة الأهرام، الأخبار، دار الهلال، دار المعارف، وكالة أنباء الشرق الأوسط، القومية للتوزيع، توزيع المتحدة (دار التحرير) و روزاليوسف"، بإجمالي عدد مستفيدين 7203 أشخاص.

وتابع :" مع شهر سبتمبر هؤلاء الزملاء سيصرفون العلاوات الخمس بتاعتهم، يوم 1 سبتمبر ستعدل معاشاتهم بالقيمة الجديدة، وسيتم صرف لهم ربع المتجمد اللي كان اتصرف لبقية أصحاب المعاشات يوم 1 يوليو، هنزل لهم الربع ده في معاشات شهر 9، مع تعديل معاشاتهم بالقيمة الجديدة".