محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي الشرق

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الشرق للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، رافقة خلالها اللواء نعمان محمد رئيس حي الشرق.

وتابع المحافظ ما يقدمة المركز من خدمات للمواطنين، بداية من تلقي الشكوى، وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن وتأدية الخدمة على أعلى مستوى من الدقة والجودة، وخلال جولتة التقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمركز، حيث استمع إليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تجهيز المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بجميع الأحياء والديوان العام على أعلى مستوى من الإمكانيات لتوفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة، وهو ما يساهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات، وتقديم الخدمات بصورة سريعة كما وجه المحافظ، بحسن التعامل مع المواطنين، والتفاعل السريع مع شكواة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أي جهد في الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.