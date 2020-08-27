5 طلاب يدخلون الكليات والمعاهد بـ"تنسيق 2019" بحكم قضائي

يدخل 5 طلاب ثانوية عامة الكليات والمعاهد هذا العام وفق تنسيق 2019، وذلك بحكم قضائي صادر من مجلس الدولة.

الواقعة تعود إلى اتهام مسؤولي وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ للطلاب بـ"الفوضى"، وتهديد المراقبين بـ"القتل"، والغش الجماعي، واستخدام الهواتف المحمولة، والكتب المدرسية في "الغش" خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الجامعي 2018/ 2019.

وبناءً على قرار الجهة الإدارية، تم استبعاد الطلاب من الدخول لتنسيق القبول في الكليات والمعاهد خلال العام الماضي، غير أنهم تظلموا أمام القضاء، طالبين إنصافهم.

وتداول الأمر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بكفر الشيخ، لتُصدر حكمًا أول درجة بشأن تلك القضية بالرفض، ما حذا بأولياء أمور الطلاب للتقدم بطعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وتحديدًا الدائرة السادسة "عليا تعليم"، والتي نظرت القضية، وفحصت الأوراق والدفوع الخاصة بالواقعة كاملة.

وانتهت "الإدارية العليا"، في جلستها بتاريخ 1 يوليو 2020، إلى قبول طعن الطلاب، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسودتها، وبغير إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات على درجتي التقاضي.

وقال عمرو عبدالسلام، محامي الطلاب، لـ"الوطن"، إنه بموجب حكم "الإدارية العليا" سيُسمح للطلاب بدخول الكليات والمعاهد خلال العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، وفق تنسيق الدخول بالعام الدراسي السابق، والذين حرموا من الدخول إليه بموجب قرار وزارة التعليم.