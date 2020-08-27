إلغاء حق الانتفاع بكبائن المنتزه بالإسكندرية بعد الانتهاء من تطويرها

قال اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للاستثمار السياحي، إن عملية تطوير حديقة المنتزه تستغرق عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى زيارته الأخيرة.

وعن وضع كبائن المنتزه بعد عملية التطوير، أشار إلى إلغاء نظام حق الانتفاع، حيث سيتم اتباع نظام جديد بعد التطوير هو "Day Use" أي "استغلال اليوم الواحد"، حيث سيكون من حق أي شخص أن يقوم بحجز الكابينه ليوم واحد، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي، بذكره أن منطقة المتنزه ستكون متاحة لجميع المواطنين.

وأكد أن هناك نظامًا إلكترونيًا جديدًا سيتم اتباعه بعد عملية التطوير، حيث سيكون حجز التذاكر والدخول من خلال تطبيق يتم تثبيته على الهاتف المحمول، ويستطيع الزائر التواجد والدخول بالتذكرة الإلكترونية وحجز الكابينة.

وأوضح أن عملية التطوير التي تُنفذ حاليًا داخل منطقة المنتزه تتم من البوابة حتى الشاطئ، ووفقًا لها ستصبح منطقة المنتزه على الخريطة العالمية لاستقبال الأجانب والزوار من الخارج، وستُوضع في المكانة السياحية التى تستحقها.

وكان اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للاستثمار السياحي بالإسكندرية، أكد أنه من المقرر، ضمن عملية تطوير منطقة المنتزه، التى يجري تنفيذها حالياً، تغيير أسماء 5 شواطئ داخل المنطقة، من أسمائها الحالية إلى أسماء أفراد بالعائلة الملكية.

وأوضح "طاحون"، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش استعدادات فتح حديقة المنتزه أمام الجمهور، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، أن شواطئ المنتزه ستحمل أسماء "نازلي"، و"فريدة"، وغيرهما من أسماء أفراد الأسرة الملكية.

ولفت إلى أن حديقة المنتزه ستفح أبوابها من جديد للجمهور، وذلك بعد إغلاق بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها عند الدخول والتنزه، منها ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وعن عمليات التطوير التي تتم داخل المنتزه، أكد أنه تم تحديد مسارات للعمال وعمليات التطوير بعيدًا عن مناطق استقبال الجماهير، وذلك لقضاء التنزه بعيدًا عن الأعمال.

وأوضح أن أسعار التذاكر ثابتة ولم تتغير، وقيمتها 25 جنيهًا، لافتًا إلى أن الحديقة تم تعقيمها ورشها، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال عملية الفتح من جديد.