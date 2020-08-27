مؤشرات.. الفائزون بعضوية مجلس البيطريين عن القطاعات

أظهرت المؤشرات شبه النهائية لفرز أصوات الناخبين، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، تقدم كل من الدكتور أحمد البنداري على مقعد مجلس النقابة العامة لقطاع غرب الدلتا، والدكتور محمد مبروك، على مقعد مجلس النقابة العامة لقطاع وسط الدلتا، والدكتور محمد حجازي على مقعد مجلس النقابة العامة لقطاع شرق الدلتا، والدكتور أيمن حلمي على مقعد مجلس النقابة العامة لقطاع شمال الصعيد، والدكتور أحمد خيري، على مقعد مجلس النقابة العامة عن مقعد قطاع جنوب الصعيد أحمد خيري، وعن قطاع القاهرة والجيزة، تقدم الدكتور محمد أشرف.

وجاءت المؤشرات شبه النهائية، بالنسبة لمقاعد مجلس النقابة العامة فوق السن، لتشير إلى تقدم كل من الدكتور محمد سيف و شفيق وهب الله، والدكتور سيد قاسم والدكتور محمد توفيق، أما مقاعد تحت السن تقدم الدكتور محمد درويش، والدكتورة ياسمين ابوالخير، والدكتور محمود حمدي، والدكتور محمد شفيق.

وكان الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، أعلن أن اللجان شهدت منذ بداية التصويت في العاشرة من صباح الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التي لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل في أي انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تمامًا، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطري، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا من الأطباء البيطريين من أصحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورًا منهم بالمسؤولية تجاه نقابتهم.