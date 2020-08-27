عاجل: حبس أول متهم في جريمة "فتاة فيرمونت".. "حاول يهرب امبارح"

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم "أمير زايد"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نَيل سيتي"، ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

واتخذت النيابة العامة، إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال "الإنتربول"، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى، قال إنَّ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشرت أسماء المتهمين بالتعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، في جميع المطارات والمواني، وذلك بعد صدور قرار من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بضبطهم وإحضارهم، وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.

كما أمر النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول، بعد سماع أقوال المجني عليها.

بداية القضية كانت بتلقي النيابة العامة بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 كتابًا من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، على ان تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وكانت إدارة فندق "فيرمونت نايل سيتي"، أعلنت أنَّها على دراية وتتابع ما يتمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014.

وأضافت إدارة فندق "فيرمونت نايل سيتي"،ف ي بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، أنَّه "تمّ التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث إن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا".

وجاء ذلك بعد تداول شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي حول جريمة اغتصاب جماعي لفتاة داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة عام 2014، وتشير معظم الشهادات إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرها "فيديو" لابتزازها.