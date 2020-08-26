تحقيقات "فيرمونت": أحد المطلوبين متهم في واقعة تعدٍ أخرى

أفادت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية جريمة الفيرمونت، أن الأجهزة الأمنية تستكمل تحرياتها وبحثها عن متهمين اثنين آخرين، وأكدت التحقيقات أن أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة، وأن النيابة تلقت مقطعًا مصوَّرا لها.

وأشار بيان، صدر مساء اليوم، عن مكتب النائب العام، أن النيابة تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية لـ7 متهمين غادروا البلاد، نهاية يوليو الماضي.

وأوضح البيان أن متهمان غادرا البلاد بتاريخ 27 يوليو، وتبعهم 4 آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم، يوم 29، حيث كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به يوم 4 اغسطس، ولفت البيان إلى أن النيابة العامة أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة، وقتئذٍ، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، فور تلقيها البلاغ، ثم أدرجت الباقين بعد توفر بياناتهم.

وأضافت النيابة العامة، في بيانها، أنها تلقت، أمس الثلاثاء، محضرًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ 7 من المتهمين، إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.